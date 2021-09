K-Line lance un site pour simplifier la vente en ligne de menuiseries par les pros

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Menuiseries Supprimer K-LINE Supprimer e-commerce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour aider ses clients installateurs répondre à la montée du digital dans les modes de consommation, avec leur propre stratégie locale de vente en ligne, K-Line met à leur disposition, à partir du 1er octobre, le site monprojetfenetre.fr qui permet au particulier de configurer son projet et d’obtenir immédiatement une estimation personnalisée par un professionnel local.



Les modes de consommation du particulier évoluent vers plus de digital même pour les fenêtres et les portes. Si ces achats restent perçus comme complexes, les particuliers demandent toujours plus d’information, de transparence, de simplicité et de prix immédiat et « plus qu’un produit, recherchent un accompagnateur de projet », explique Jean-Pierre Liébot, directeur marketing de L-Line. Avec le site monprojetfenetre.fr, le premier fabricant français de menuiseries (CA 2020 de 358 M€, 1 592 salariés), spécialiste des fenêtres en aluminium, offre la capacité à ses clients installateurs de proposer en ligne la fourniture et la pose de fenêtres, portes, volets. Le particulier pourra ainsi configurer et obtenir directement l’estimation de son projet de changement de fenêtres.



Une estimation du projet en trois clics

Le fonctionnement de cette plateforme est simple. Le particulier choisit sa menuiserie (fenêtre, coulissant, galandage, porte d’entrée, avec ou sans volet) rapportée sur ses propres photos aux dimensions réelles, ainsi que la couleur, les options diverses, etc. Il obtient immédiatement sur son écran une simulation du résultat final de son projet. A partir des données rentrées sur ce configurateur, lui sont proposées trois installateurs K-Line locaux – géolocalisés dans un rayon de 30 km - adhérant au site auprès desquels il peut obtenir en trois clics une estimation chiffrée de son projet par l’installateur, en fourniture et pose (TVA rénovation à 5.5%). Il faudra impérativement choisi le professionnel pour obtenir l’estimation.

Une fois celle-ci obtenue, via un espace de discussion commun, le particulier prend contact en ligne avec le professionnel afin de prendre rendez-vous pour obtenir un devis précis en venant sur place vérifier les cotes et toutes les données techniques pour s’assurer que tout est correct et, si le devis convient lancer le processus comme un chantier classique. Sur l’espace sécurisé, le particulier pourra ensuite suivre en ligne le déroulement de son projet et sera accompagné tout au long de la démarche : consultation du devis, signatures en ligne, paiement de l’acompte et du solde, intervention chantier, stockage des documents.



Un nouvel outil d’aide à la vente

Jean-Pierre Liébot insiste sur un point, « il ne s’agit pas d’un site de vente directe en ligne auprès du particulier », mais d’un nouvel outil pour accompagner ses installateurs à développer leur stratégie commerciale de vente en ligne. Une fois le client particulier capté, le professionnel conserve l’entière maîtrise de sa relation avec le client. « Cela fait deux ans que nous co-construisons cette plateforme une dizaine d’Experts Rénovateurs K-Line » précise Anne-Sophie Le Mène-Charpignon, responsable des projets digitaux.

Ce sont d’ailleurs les partenaires Experts Rénovateurs K-Line (environ 200 installateurs en France) qui auront la primeur de ce nouveau service, accessible par abonnement pour 100€/mois HT, et bénéficieront d’une demi-journée de formation pour la prise en main ce nouvel outil. « A ce jour, plus de quarante entreprises se sont déjà engagés. »

Dans un second temps, en 2023, les quelques 1000 clients installateurs réguliers des produits K-Line pourront s’abonner...à condition évidemment de n’installer que des menuisiers de la marque dans les projets concernés !

Pour l’instant, monprojetfenetre.fr ne concerne que les projets de rénovation, au taux de TVA à 5,5%. « On est en train de travailler à adapter un outil similaire aux projets de maisons individuelles neuves, mais c’est plus compliqué », reconnaît Jean-Pierre Liébot. Mais, vu la part de la rénovation dans l’activité de ses clients installateurs, c’est déjà une belle opportunité de capter une clientèle autrement.