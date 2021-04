K-Line lance un site pour la prescription

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer K-LINE Supprimer Numérique Supprimer Prescription Supprimer France Supprimer Valider Valider

K-Line, leader de la fenêtre en France, étoffe son offre digitale avec un site spécifique pour les professionnels de la prescription.

K-Line, la marque phare du groupe Liébot, renforce et spécialise sont offre d’outils et de services numériques en créant un site Internat – prescrption.k-line.fr – entièrement dédié aux prescripteurs (architectes, maîtres d’ouvrage, économistes et bureaux d’études techniques). L’objectif est de répondre aux interrogations spécifiques de cette typologie de clients concernant les menuiseries de leurs différents projets. Pour les dirigeants de K-Line, le développement de ce site était « une évidence pour gagner en efficacité et en autonomie ».

K-Line assurait jusqu’alors sa prescription en présentiel, sur le terrain. Cette dernière est conservée, mais complétée par l’approche digitale pour accompagner les prescripteurs « dans le montage et la mise en œuvre de tous leurs projets ».

Un accompagnement tout le long du projet

Les prescripteurs doivent faire face à un grand nombre d’interrogations lors du choix des menuiseries (performances acoustiques, thermiques, environnementales, classements, certifications…), l’industriel a conçu son nouveau site pour leur apporter une réponse le plus tôt possible dans leur processus de choix. La société a donc décidé de créer un site dédié à ces métiers, avec des outils optimisés et efficaces pour chaque étape de l’avancement des projets. « C’est un véritable service en plus pour les prescripteurs, qui leur permet de gagner en efficacité, en autonomie et en réactivité, tout en gardant la possibilité de contacter un chargé de prescription local. Toutes les informations sont disponibles en ligne, facilement et gratuitement. Les équipes internes et terrain restent bien évidemment disponibles en cas de besoin. Étant déjà référent sur le marché du collectif, nous mettons aujourd’hui tout en œuvre pour le devenir sur le marché du tertiaire » explique Vincent Poupin, directeur de marché collectif & tertiaire chez K-Line

Des services très pratiques

Le site couvre l’ensemble des étapes d’un projet de construction ou de rénovation en apportant un service à chaque étape du projet :

• Inspiration présente de multiples références chantier avec pour chacune, les exigences auxquelles la marque a dû répondre avec des solutions concrètes ; les produits utilisés sur la référence sont présentés sur la fiche du projet ; toute la gamme de la marque : frappes, coulissants, portes grand trafic et ensembles composés, solutions d'occultation, etc.

• Conception offre quatre outils pour aider le prescripteur dans la phase technique de son projet : une documenthèque produits (certifications, documentations…), une “bible” technique (fiches techniques des principes de pose aux formats pdf/dwg et objets BIM Revit et Archicad), un configurateur de Thermo-Luminosité (pour calculer les performances de la fenêtre) et surtout, un Guide conseil inédit. « Avec ce dernier, K-LINE est en mesure d’inverser le scénario classique de recherche de produits : les professionnels renseignent les exigences de performances recherchées pour leur projet, et le guide conseil leur propose toutes les solutions de la marque y répondant ». Le prescripteur peut ainsi choisir la ou les solutions(s) qui l’intéressent et obtenir ainsi l’ensemble des informations et justificatifs s’y rapportant.

• Rédaction, avec le guide conseil, donne ensuite accès à différents CCTP spécifiques ou génériques, facilitant ainsi la rédaction des pièces écrites.

• Consultation permet au prescripteur d’entrer en contact avec un interlocuteur K-Line régional en obtenant directement ses coordonnées en ligne (sans devoir renseigner les siennes). Le prescripteur pourra ainsi être mis en relation avec les entreprises locales pouvant répondre à son appel d’offres.

• Réalisation du projet : même si K-Line commercialise ses produits uniquement via des entreprises de menuiseries, il accompagne les prescripteurs sur la totalité de leur projet, du choix initial des produits à la réalisation de l’opération.