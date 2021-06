K-Line, 120 postes à pourvoir aux Herbiers (85)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Entreprises Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour faire face à sa forte croissance, K-Line, leader de la fenêtre en France, lance un nouveau plan de recrutement sur son site vendéen des Herbiers, berceau de l’entreprise. 120 postes sont à pourvoir, principalement en production, mais aussi sur des fonctions supports.

Leader de la fenêtre en France et premier employeur de la ville des Herbiers, K-Line (groupe Liébot) affiche depuis plusieurs années une forte croissance, qui conduit l’entreprise à renforcer régulièrement ses équipes. Lors d’une première campagne de recrutement en 2020, K-Line a recruté 139 personnes aux Herbiers, portant à 1592 le nombre de salariés au sein de la société, malgré une situation sanitaire et économique complexe.



Deuxième vague depuis 18 mois

Depuis la reprise du mois de mai 2020, K-Line connaît comme la plupart de ses concurrents un accroissement de ses ventes qui conduit sa direction à engager un nouveau plan de recrutement afin d’étoffer ses effectifs et de continuer à répondre au mieux aux attentes de ses clients. La société recherche dès à présent 120 nouveaux salariés. Ces postes sont à pourvoir aux Herbiers, principalement en production (opérateurs en logistique, opérateurs en production, conducteurs de lignes automatisées, managers de production…), mais également sur les fonctions supports, au service informatique, au marketing et au commerce par exemple.

Dans un bassin vendéen qui connaît un très faible taux de chômage (le plus bas de France), ces recrutements sont particulièrement compliqués. Pour y faire face, la société a mis plusieurs dispositifs en place : job dating, afterwork, développement des formations, visite d’entreprises avec les partenaires emploi comme les agences de travail temporaire, etc.



Le bien-être au travail, un atout supplémentaire

Par ailleurs, K-Line mets ses employés à contribution ses salariés pour trouver les “perles rares” : ceux qui cooptent au sein de la société sont récompensés. Elle a accentué également le développement et le bien-être de ses salariés au cœur de l’entreprise, notamment lors de la construction de son nouveau siège. « Depuis plusieurs années, nous avons placé le développement et le bien-être de nos salariés au cœur de notre raison d’être », explique son DRH Pierric Postic. « Nous offrons aujourd’hui des conditions de travail attractives, dans un environnement fiable et agréable, notamment grâce au management participatif, ainsi que de belles perspectives d’évolution de carrière ».

Pour plus d’informations : www.k-line.fr