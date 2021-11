Juvignac comptera un nouveau collège d’ici la rentrée 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le nouveau collège de Juvignac disposera d’une capacité d’accueil de 660 élèves.

Le lundi 18 octobre 2021, le conseil municipal de Juvignac (Hérault) a officialisé le projet de construction d’un nouveau collège dans la commune. Ce futur établissement, qui sera mis en service d’ici la rentrée 2024, prendra place sur le site actuel du stade Pénaranda, dans le quartier des Constellations.

Ce projet répondra à plusieurs enjeux : offrir les meilleures conditions d’apprentissage aux élèves, intégrer l’établissement dans son environnement paysager et urbain, et rendre accessible l’espace public avec un nouveau schéma de circulation, un plan piéton et un plan vélo qui reliera les quartiers menant au collège. Le paysagiste ESKIS a été mandaté par la Ville pour établir le diagnostic du site et de ses abords, puis les préconisations paysagères et urbaines, afin de garantir l’intégration du collège dans son milieu.

À sa mise en service, l’établissement accueillera 660 élèves, majoritairement issus de Juvignac (350). Il recevra également des collégiens venant des communes voisines, dont Vailhauquès (135), Saint-Georges-d’Orques (75) et Montpellier (100), toutes situées dans le département de l’Hérault.