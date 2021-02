Juin 2021 : ouverture de la future résidence senior d’Herblay-sur-Seine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Garantie de livraison Supprimer Valider Valider

Une nouvelle résidence senior sortira prochainement de terre dans la commune d’Herblay-sur-Seine.

Bien que retardée par la crise de la COVID-19, la construction de la nouvelle résidence senior de la commune d’Herblay-sur-Seine (Val-d’Oise) continue. L’ouverture de l’établissement est attendue en juin prochain, permettant à la commune d’accroître les infrastructures dédiées aux personnes âgées. Le complexe proposera un service senior entre le milieu et le haut de gamme. Plusieurs commerces, dont Picard, s’installeront au rez-de-chaussée après la livraison de l’établissement.

Cette résidence accueillera entre 130 et 140 résidents. Elle sera équipée d’une piscine, d’un espace bien-être et d’un centre médical. Philippe Rouleau, le maire d’Herblay-sur-Seine, insiste pour que ce dernier soit ouvert au public. Le complexe mettra par ailleurs un coiffeur et un orthophoniste à la disposition des habitants.