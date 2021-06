Juan-les-Pins : une future résidence pour les seniors au cœur de la ville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Logement neuf Supprimer Valider Valider

Deux bâtiments neufs s’apprêtent à voir le jour à Juan-les-Pins. Ils accueilleront 53 logements dédiés aux seniors.

À Antibes-Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), une nouvelle résidence-autonomie est en construction en plein centre-ville, à proximité immédiate des transports, des commerces et de la plage. Elle comprendra 53 logements indépendants, répartis dans deux bâtiments neufs et accessibles, reliés par leur rez-de-chaussée, dont 30 seront éligibles à l’aide sociale.

Les appartements qui composeront ce programme neuf baptisé « Résidence Estérel » seront meublés et équipés. Ils disposeront d’un espace de vie moderne et adapté, avec notamment un coin cuisine lumineux, une salle de douche à l’italienne et une chambre séparée. Trois salles d’activités sont prévues, ainsi que de grandes terrasses végétalisées.

Cette résidence Estérel s’adresse aux seniors de plus de 60 ans disposant de revenus modestes. L’objectif de la Ville est de permettre à ces personnes d’accéder à un habitat en bénéficiant d’une aide au logement. Les premiers locataires pourront s’installer dans leur nouvel appartement dès le mois d’octobre prochain.

Après la construction de la résidence Estérel, la Ville prévoit l’édification d’une autre résidence dans le quartier de la Fontaine, à deux pas du centre hospitalier d’Antibes.