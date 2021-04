JPM nomme un nouveau directeur d’activité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer ASSA ABLOY Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec la nomination Jérôme Dupont, la filiale du groupe Assa Abloy spécialisée dans la sécurisation des bâtiments ERP et ERT entérine la réorganisation opérée en 2021.

Dans le giron du groupe Assa Abloy depuis 1997, JPM vient de nommer Jérôme Dupont au poste de directeur d’activité. Ce spécialiste des secteurs de la quincaillerie et du bâtiment a passé plus de 11 ans chez Assa Abloy où il a occupé successivement les postes de de responsable développement commercial Nord Normandie, de chef des ventes Pays de Loire puis de directeur commercial France Ouest. Il a également travaillé chez Stanley Black & Decker (responsable de développement commercial) et Kloeckner Metals-KDI (commercial).

Nouvelle stratégie commerciale

D’après le communiqué, l’arrivée de Jérôme Dupont scelle la réorganisation opérée par JPM, qui adopte une nouvelle approche commerciale en se focalisant uniquement sur la distribution professionnelle. « L’offre de JPM s’adresse à une typologie de clients hétéroclites dont les besoins diffèrent fortement. Notre nouvelle stratégie consiste à s’adresser à chacun d’entre eux et à être attractif en se positionnant au plus près de leurs besoins », explique son nouveau directeur. Pour ce faire, des formations et informations produits seront mises à la disposition des collaborateurs et des partenaires, pour garantir un accompagnement en suivi de clientèle et une présence plus régulière et soutenue dans les points de vente.