Journées Pro’Pulse de Veka : mieux préparer la fenêtre de demain

Dans la cadre de son programme Pro’Pulse, Veka a réuni, les 5 et 6 juin derniers, plus d’une trentaine de ses clients fabricants, au sein d’un écrin unique et atypique, du Village de Sully, à Rosny-sur-Seine (78), à 45 mn de Paris.

Lors de ces journées, le directeur général Emmanuel Demesmay, nommé en janvier 2023, a fait le point sur l’actualité de Veka SAS et rappelé les grandes lignes de sa feuille de route.

Le programme comprenait également des moments d’échanges et réflexions sur la fenêtre de demain, notamment au travers de deux ateliers organisés pour mieux cerner les enjeux à venir (produit, métier et service) et discuter des solutions à mettre en place pour y répondre.

Ce rendez-vous a enfin été l’occasion de découvrir, en avant-première, le nouveau coulissant Vekaslide Hi-5, commercialisé officiellement depuis le 15 juin 2023. Ce nouveau produit était exposé sur le site, ce qui a permis aux clients présents de le manipuler et d'échanger sur cette nouvelle solution qu'ils peuvent désormais ajouter concrètement à leur offre commerciale.