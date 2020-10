Journées nationales de l’architecture 2020 : le quotidien à l’honneur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Journées nationales de l’architecture Supprimer Culture Supprimer France Supprimer Ministère de la Culture Supprimer Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) Supprimer Valider Valider

La cinquième édition de la manifestation se déroulera dans toute la France du 16 au 18 octobre. L’occasion pour le public de comprendre les impacts de la discipline sur la vie de tous les jours.

Se balader dans Poitiers pour découvrir ses bâtiments contemporains, juger sur pièces les caractéristiques d’un écoquartier en Guyane, explorer la "ceinture de brique rouge parisienne" pour découvrir les habitations à bon marché (HBM) de l’entre-deux guerres dans le XVIIIe arrondissement …

L’architecture est au coin de la rue et le public est invité à le vérifier du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, dans toute la France. La cinquième édition des Journées nationales de l’architecture sera l’occasion de démontrer que la discipline n’est pas que productrice de grands gestes mais qu’elle sait créer un «art du quotidien».

En première ligne

Depuis sa création, en 2015, la manifestation a en effet pour but de rendre l’architecture plus familière aux Français, en leur rappelant tous les rôles qu’elle peut jouer dans leur vie.

Au-delà du bénéfice culturel, le public est ainsi sensibilisé à ses apports techniques, scientifiques ou sociaux. Dans ce but, institutions et associations se mobilisent pendant ces trois journées. A l’appel du conseil de l’Ordre, les architectes seront eux-mêmes en première ligne pour expliquer leurs missions. Visites de bâtiments ou même de chantiers, débats, expositions sont prévus.

L’ensemble du programme est disponible en ligne, sur le site dédié des Journées nationales de l’architecture.

La journée du 16 octobre sera prioritairement consacrée au public scolaire. Ainsi les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale reconduisent l’opération «Levez les yeux !», qui autorisera les élèves et les enseignants à partir en escapade à la découverte d’édifices et de quartiers.