Journée d’études : «Cathédrales en feu»

Embras(s)ant le Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne, cette journée - «Cathédrales en feu : histoire et archéologie des incendies des édifices religieux» - se déroulera le 14 octobre 2020 à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) à Paris (IIe)…

L’incendie de Notre-Dame de Paris (15 avril 2019), pour tragique qu’il soit, n’a rien d’exceptionnel. La cathédrale de Nantes, l’hôtel de ville de la Rochelle ou le parlement de Bretagne ont connu pareille épreuve. Les monuments des périodes plus anciennes n’ont pas été plus épargnés par ces sinistres. En bouleversant l’histoire des édifices, ces sinistres en deviennent un jalon essentiel et méritent ainsi toute l’attention de l’archéologue, du restaurateur et de l’historien.

L’objectif de cette journée d’études est de présenter, à travers quelques cas particuliers, l’histoire de certaines de ces catastrophes mais aussi les méthodes nécessaires à leur étude. Le propos se limitera aux édifices religieux des périodes médiévale et moderne. De l’église de la Madeleine à Vézelay (1165) à la cathédrale de Chartres (1194) ou à celle de Rouen (1200), nombreux sont les exemples où le sinistre constitue un acte fondateur justifiant l’ouverture d’un chantier synonyme de renouveau architectural. La journée se concentrera tant sur les conséquences du feu que sur ses causes, des accidents de chantier aux dommages de guerre, des festivités irréfléchies aux destructions organisées.

Une attention particulière sera portée aux approches archéométriques et physico- chimiques des matériaux, lesquelles permettent de caractériser en partie un incendie à partir des traces qu’il a laissées sur une structure et sur ses constituants. On s’interrogera enfin, sur les moyens de lutte et de prévention des incendies : adaptation de la forme de la construction, adaptation de la nature de ses matériaux, mise en place de brigades ou encore de procédures pour éteindre les feux ou éviter leur propagation.

Les actes de la journée seront publiés dans la revue internationale d’histoire de la construction Ædificare.

Sur inscription uniquement (nombre de places limité) et par visio-conférence.