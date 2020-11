José Prétot réélu président d’ETIM France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce électrique Supprimer France Supprimer Rexel Supprimer Valider Valider

Pour son second mandat à la présidence de l’association, il veut s’attacher à ouvrir le modèle Etim aux autres secteurs du second œuvre technique du Bâtiment.

Lors de l’Assemblée Générale d’ETIM France qui s’est tenue le 25 septembre 2020, José Prétot (Rexel Groupe) a été réélu à l’unanimité président de l’association pour la mandature 2021-2024. D’après le communiqué, il aura notamment « à cœur de veiller au déploiement de la version 8 du modèle ETIM, qui sera publiée en novembre 2020. Cette version permettra de prendre en compte de nouvelles classes et caractéristiques spécifiques notamment au marché Français. Dans le sillage du format FAB-DIS, il s’attachera à poursuivre l’ouverture du modèle aux autres secteurs du second œuvre technique du Bâtiment, afin d’envisager l’adhésion des fabricants et distributeurs de ces secteurs à ETIM France et leur garantir ainsi l’utilisation et les bénéfices du modèle. »

Pour rappel, ETIM France est l’association en charge du déploiement et de la gestion en France du modèle international de classification et de caractérisation des données techniques des produits électriques, sanitaire-chauffage, outillage… Elle représente à ce jour 72 Distributeurs professionnels et Fabricants de ces filières, et compte 4 membres associés