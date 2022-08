Jos Lenferink, président de Veka France, est mort

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Jos Lenferink était une figure importante du secteur de la menuiserie, et dirigeait depuis 2004 la filiale française du fabricant de profilés en PVC.

Dimanche 14 août, alors en vacances au Portugal, Jos Lenferink est mort. Il était une figure importante du secteur de la menuiserie depuis presque 20 ans.

D'abord directeur général d'EMKA entre 2001 et 2003, il devient président de Veka France en 2004. Il était aussi en charge, depuis juin 2012, de la zone SWENA du Groupe Veka, représentant la France, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. D'origine hollandaise, Jos Lenferink habitait l'Hexagone depuis plus de trente ans.

La rédaction adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.