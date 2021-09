Jonk, l’aventurier des constructions en perdition

Deuxième livre d’une série qui explore la reconquête végétale des ruines contemporaines, Naturalia II consolide le genre lancé en 2018 : reporter du métabolisme architectural, Jonk est devenu son propre éditeur. L’ancien cadre financier vit désormais de ses chroniques photographiques. L’image reste reine, mais la pression du public l’a convaincu d’y ajouter des sobres légendes en français et anglais. Dans le livre non folioté et ponctué de quelques pages quasi-blanches, de brèves citations prolongent la rêverie sur l’impermanence.