Joints de carrelage : deux nouveautés chez Weber

Avec Weberjoint Star, la marque se dote d'un produit polyvalent, convenant pour le neuf et la rénovation, en sols et en murs, en intérieur et en extérieur. Ce produit, disponible dans 28 teintes renouvelées, est proposé en sacs de 2 et 5 kg (et à terme 12,5 kg). La gamme s'enrichit également de Weberjoint Evolution. Ce produit prêt à l'emploi se veut facile à appliquer et à nettoyer, en sols et murs intérieurs. Weberjoint Evolution, en seau de 3 kg, existe en dix couleurs.

À LIRE AUSSI Comment Weber implante en négoce sa gamme renouvelée de joints de carrelage

Evolutions et couleurs

La gamme propose par ailleurs deux évolutions. L'application est facilitée pour Weberjoint Large. Par ailleurs, la formulation de Weberjoint HR a été retravaillée pour en améliorer le rendu. Un nouveau nuancier de 28 teintes largement inspirées de la nature est par ailleurs proposé.

Weber accompagne ces nouveautés d'un dispositif d'animation des négoces.