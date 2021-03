Joël Cuny, directeur de l'ESTP Paris

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée ESTP Supprimer Travaux publics Supprimer France Supprimer Valider Valider

Anciennement directeur des études de l'école, puis directeur général depuis juillet 2020, Joël Cuny prend la direction de l'ESTP Paris en octobre de la même année. Il succède à Florence Darmon, restée 12 ans à la tête de l'ESTP.

Parcours professionnel de Joël Cuny

En 1991, Joël Cuny débute sa carrière chez Bouygues Construction en qualité d'ingénieur études de prix. Il s’oriente dès 1993 vers l’enseignement supérieur et la recherche dans le secteur de la construction et occupe plusieurs postes d’enseignant en sciences industrielles de l’ingénieur et ingénierie des constructions puis de responsable de formation, à l’Université de Cergy-Pontoise.

De 2004 à 2010, il contribue à la digitalisation de l’offre de formation et devient développeur de l'e-learning de L'École Chez Soi.

En 2012, il rejoint le groupe Cesi, école d’ingénieur et l’école supérieure de l’alternance où il occupe plusieurs postes de direction. Il dirige le Centre Supérieur de Formation en Apprentissage CESFA dans les domaines du BTP et de l’informatique.

En 2018, il intègre l’ESTP Paris, en tant que directeur des études et de l’innovation puis est nommé directeur général par intérim en juillet 2020. Il est confirmé dans ses fonctions en octobre 2020.

Formation de Joël Cuny

Joël Cuny est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (1991).