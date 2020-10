JO 2024 : les opérateurs du village des médias désignés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Projets Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer JO 2024 Supprimer Solidéo Supprimer TVK Supprimer Valider Valider

Les groupements Sogeprom/Demathieu Bard Immobilier et Ametis/Ideom/Gaïa Promotion remportent la consultation lancée par la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo) pour la construction du village des médias en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Sauf surprise de dernière minute, ce choix devrait être entériné par le conseil d’administration de la Solidéo, le 13 octobre.

Présidée par Michel Cadot, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, la commission préalable à la désignation des opérateurs immobiliers pour la construction du village des médias, à Dugny (Seine-Saint-Denis) s’est réunie le 7 octobre. Elle a classé en tête les groupements Sogeprom/Demathieu Bard Immobilier pour le secteur de l’« Aire des Vents » (lots A, B, C, 61 500 m2 SP) et Ametis/Ideom/Gaïa Promotion pour celui du « Plateau » (lot D, 29 500 m2 SP). Ce choix doit encore être validé par le conseil d’administration de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo), qui se tiendra le 13 octobre.

Au total, six candidats ont participé à la consultation lancée en octobre 2019 par la Solidéo. Les groupements Bouygues Immobilier/Kaufman & Broad/CDC Habitat et Les Nouveaux Constructeurs/Engie Solutions-Aire nouvelle arrivent respectivement en 2e et 3e positions sur le secteur de l’« Aire de Vents ». Le groupement Sogeprom/Demathieu Bard Immobilier se classe deuxième sur celui du « Plateau », suivi du groupement Lamotte/Giboire.

