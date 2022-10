JO 2024 : le pont du Village des Athlètes mis en place

Après un assemblage de la charpente métallique au port de Gennevilliers et un transport par bateau jusqu’au site d’implantation définitive, avec le concours de Voies navigables de France, le tablier du futur pont a été posé dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 octobre, entre 20h et 10h du matin.

Le chantier, sous maîtrise d’ouvrage du département de la Seine-Saint-Denis, a été mené en groupement par plusieurs entités du groupe Eiffage accompagnées de l’entreprise Capocci.

Ce pont représente un coût de 32,1 M€, financé à 90% via la Solidéo par les apports de l’Etat, du département de la Seine-Saint-Denis, de la région Ile-de-France, de l’EPT Plaine Commune et de la Ville de Paris, et à 10% par la Métropole du Grand Paris.

© Artélia/Lavigne & Chéron/Philippon-Kalt Perspective aérienne depuis Saint-Denis du pont du Village des athlètes

Long de 138 mètres, ce pont d’acier et de béton bas carbone est unique en termes de conception, tant par sa finesse, puisqu’il reposera sur deux appuis de chaque côté du fleuve sans appui dans la Seine, que par sa végétalisation, avec des jardinières directement intégrées à la structure métallique.

L’aménagement du tablier se poursuivra au premier semestre 2023, avant une livraison de l’ouvrage à l’été 2023.

Réaménager pour désenclaver

La construction du pont s’accompagne également du réaménagement intégral du quai du Châtelier côté L’Ile-Saint-Denis sur un kilomètre de long, avec une nouvelle piste cyclable sécurisée et bidirectionnelle. La berge sera elle aussi réaménagée d’ici fin 2022, autour et sous le futur ouvrage afin d’ouvrir le quai sur la Seine. Au total, 74 nouveaux arbres seront plantés.

Réservé aux bus, cycles et piétons, ce nouveau pont contribuera, à l’issue des Jeux de 2024, à désenclaver L’Ile-Saint-Denis, plus petite ville insulaire de France, et dont les ponts les plus proches sont aujourd’hui situés à deux kilomètres l’un de l’autre. Ce pont constituera ainsi un nouveau maillon essentiel dans la liaison entre le futur écoquartier fluvial de L’Ile-Saint-Denis et le futur quartier Pleyel de Saint-Denis, dont la nouvelle gare Saint-Denis - Pleyel qui connectera les habitantes et habitants de la Métropole du Grand Paris en quelques minutes seulement, via les lignes 15, 16 et 17 du métro du Grand Paris Express.