JO 2024 : le département de Seine-et-Marne annonce près de 600 000 euros d’aides aux projets labellisés « centres de préparation aux Jeux »

La réhabilitation de la toiture du gymnase Roger-Boisramé à Pontault-Combault et l’aménagement du complexe Jacques-Marinelli à Melun font partie des opérations soutenues par le département de Seine-et-Marne.

Le conseil départemental de Seine-et-Marne a décidé de soutenir de nouveaux projets labellisés « centres de préparation aux Jeux » (CPJ) par le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. À ce titre, il vient d’attribuer une subvention d’environ 600 000 euros à des opérations portées par les communes de Chelles, de Pontault-Combault, de Melun et de Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne). Précisons que cette dotation s’inscrit dans le cadre de son dispositif « Team 77 équipements ».

Ainsi, 300 000 euros sont dédiés aux travaux d’aménagement du complexe Maurice-Baquet (CPJ gymnastique et judo) et à ceux du bowl (CPJ skateboard) à Chelles. Une enveloppe de 150 000 euros est allouée à la commune de Pontault-Combault pour la réhabilitation de la toiture du gymnase Roger-Boisramé (CPJ handball). La ville de Melun décroche, pour sa part, près de 110 000 euros pour le chantier d’aménagement du complexe Jacques-Marinelli (CPJ football et escrime) et du cercle nautique (CPJ aviron). Enfin, plus de 25 000 euros sont attribués à Bailly-Romainvilliers pour le réaménagement de la salle d’armes, notamment celle dédiée à la pratique de l’escrime-fauteuil (CPJ escrime).