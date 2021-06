JO 2024 : Demathieu Bard décroche le contrat global de performance pour le Pôle sportif inclusif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée JO 2024 Supprimer Demathieu Bard Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Au terme du processus d’appel d’offres, le marché global de performance pour la construction, l’exploitation et la maintenance du futur Pôle de Référence Inclusif Sportif Métropolitain (Prisme) a été attribué ce lundi au groupement d’entreprises mené par Demathieu Bard. Installé sur le stade de la Motte à Bobigny, le Prisme verra le jour en 2024 et constituera le principal héritage paralympique des Jeux de Paris.

Après délibérations d’un jury composé d’élus de la Seine-Saint-Denis et de Bobigny, de représentants de la Délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP) et du Comité paralympique et sportif français, ainsi que d’architectes (voir encadré), le groupement mené par Demathieu Bard (1) s’est vu attribuer le marché global de performance pour la construction, l’exploitation et la maintenance du futur Pôle de référence inclusif sportif métropolitain (Prisme).

Cet équipement dédié à la pratique universelle du sport, sera unique en Europe, tant par sa taille – 13 100 m² dont 8 200 m² de surface utile – que par la prise en compte de l’ensemble des handicaps. Il réunira à la fois les pratiques de loisirs et de haut niveau, mais aussi un pôle de recherche intégré, et pourra accueillir simultanément jusqu’à 2 000 usagers.

Le Prisme offrira 13 100 m² dont 8 200m² de surface utile à la pratique du handisport - © Groupement Demathieu Bard

Pôle de référence en matière d’équipements sportifs inclusifs, il constituera un élément important de l’héritage paralympique des Jeux 2024, dont le rayonnement sera à la fois local, national et international.

Une mise en service prévue en mai 2024

Après une phase de conception, d’études et d’obtention du permis de construire, les travaux débuteront au second semestre 2022 et s’achèveront au premier semestre 2024, pour une mise en service en mai 2024.

Une clause d’insertion permettra de consacrer 10 % des heures travaillées à des publics en insertion professionnelle de la Seine-Saint-Denis et de promouvoir l’accès des PME-TPE du territoire à la commande publique, avec un objectif de 25% du montant global des marchés, comme le prévoient les engagements pris avec la Solidéo.

Cet équipement sera financé à hauteur de 49 millions d'euros par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et le Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental (FS2i) d’Ile-de-France, avec la participation de la Solidéo et de la Ville de Bobigny.



(1) Gulizzi Architectes, Agence Roméo Architecture, CET Ingénierie, Le Sommer Environnement, Burgeap, D&H, Peutz & Associés, MBAcity, Idex Energies et Demathieu Bard Maintenance