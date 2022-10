JNA pour tous! Du 14 au 16 octobre 2022

«L'architecture n'est plus un caprice, un luxe ou une calamité, elle devient, édifiée dans le béton, l'acier ou les réseaux, notre terre.» En choisissant de mettre ces propos de Franck Hammoutène (1954-2021) en exergue du site dédié aux Journées Nationales de l’Architecture, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, entend illustrer «combien l’acte de bâtir est, par nature, essentiel à l’Humanité pour qu’elle s’adapte à son environnement.» Dont acte.

Avec pour mot d’ordre les «Architectures à habiter», l’édition 2022 de la manifestation entend remettre en lumière, «l’importance de défendre les qualités de l’architecture dans nos vies quotidiennes. Qu’elle nous offre un refuge qui embellit le cadre de nos activités, ou qu’elle nous propose des solutions pour lutter contre les inégalités, elle est révélatrice de notre capacité à affronter les crises.»

En ouverture de ces JNA, la ministre de la Culture dévoilera, dans la soirée du 13 octobre, le nom du/de la lauréat(e) du Grand Prix national de l'architecture (GPNA) 2022.

Durant ces trois jours, l’architecture se donnera à voir dans toutes ses dimensions, à travers des balades urbaines, des débats, des projections de films, des expositions, des visites de chantier, des portes ouvertes, des ateliers jeune public, etc.

Près de 1200 événements seront ainsi organisés en France, occasion de découvrir les solutions pratiques que proposent les architectes face aux grands défis climatique et écologique. Elles permettront aussi à chacun de rencontrer des architectes et de découvrir leurs réalisations. A cette occasion, 300 appartements et maisons d’architecte seront ouverts à la visite, guidée par leurs commanditaires ou les architectes eux-mêmes.

Programme et actualité des JNA sur le site dédié du ministère de la Culture, ainsi que sur Twitter.