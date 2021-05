Jeux Olympiques 2024 : une nouvelle étape pour la Colline d’Élancourt

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Des travaux d’aménagement de la Colline d’Élancourt, liés aux épreuves de VTT des Jeux Olympiques 2024, seront lancés en septembre 2022.

Officiellement retenue pour accueillir les épreuves de VTT lors des Jeux Olympiques d’été de 2024, la Colline d’Élancourt (Yvelines), située à proximité du Village des athlètes, s’apprête à changer définitivement de visage. Le chantier d’aménagement du site pourra démarrer dès septembre 2022. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à cinq entreprises, à savoir le paysagiste concepteur D’Ici Là, le bureau d’études techniques Egis, l’Atelier d’Écologie Urbaine à Paris, le spécialiste de la réalisation d’espaces ludiques pour vélos Bike Solutions, et l’expert événementiel Cimes Event. Ces prestataires sont mandatés par la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO).

Les travaux portent notamment sur la réalisation de la piste de VTT selon un dessin du designer sud-africain Nick Floros, et sur la réhabilitation du site afin de créer un espace récréatif au bénéfice des usagers et des habitants. La Colline d’Élancourt sera transformée, pour en faire non seulement un équipement sportif, « mais aussi un site de loisirs et un espace naturel revalorisé », précise Nicolas Ferrand, directeur général de la SOLIDEO. La livraison du site au Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 est prévue pour le premier trimestre 2024. L’ensemble des aménagements nécessite 8 à 12 mois de travaux, et un financement à hauteur de 10 M€. La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines apporte un soutien financier d’un montant de 2,3 M€.