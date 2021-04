Jérôme Nérot, directeur commercial et marketing du CSTB

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée CSTB Supprimer France Supprimer Bâtiment Supprimer Valider Valider

Jérôme Nérot prend la tête de la direction commerciale et marketing du CSTB en janvier 2021.

Parcours professionnel de Jérôme Nérot

En 1996, Jérôme Nérot débute sa carrière professionnelle en tant que responsable commercial dans une filiale du groupe Total. En 2000, il devient contrôleur de gestion chez Leroy-Merlin.

Consultant en conduite du changement au sein du ministère du Travail de 2004 à 2007, il intègre par la suite Wilo Group, fabricant européen de pompes et circulateurs pour les secteurs du bâtiment, de l'eau et de l'industrie. Il occupe successivement les fonctions de responsable des grands comptes et de l’équipe statistiques, puis de directeur commercial entre 2008 et 2017.

Directeur commercial et marketing France pour Layher France, spécialiste des systèmes d’échafaudages à partir de 2017, il rejoint le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) début 2021 au même poste.

Formation de Jérôme Nérot

Jérôme Nérot est titulaire d’un Master II en marketing international (ISEC Paris, 1994) et d’un Executive MBA (EDHEC Business School, 2018).