Jean-Pierre Paseri élu président de Routes de France

Jean-Pierre Paseri a été élu président de Routes de France, fédération de la FNTP, lors de son assemblée générale du 6 juillet.

Il succède à Bernard Sala, qui arrivait au terme de son deuxième mandat. Le nouveau président, directeur général Europe d’Eurovia, a tout de suite affiché les priorités de son mandat : « Accélérer la décarbonation de notre secteur, mais aussi montrer qu’il n’y a pas lieu d’opposer le rail à la route. Je veux montrer que la route a toute sa place dans les déplacements multi-modaux en France. »

Un travail de lobbying de taille, alors que le gouvernement affiche clairement son intention de favoriser le train. Une politique qui se matérialise d’ailleurs concrètement dans les trajectoires de financement de l’Afit.

Un président à la stature internationale

Ingénieur diplômé de l’ESTP en 1986, Jean-Pierre Paseri débute sans tarder sa carrière dans le groupe Vinci en rejoignant EJL en 1987. Il intègre rapidement l’entreprise de travaux routiers Viafrance en 1989 en tant qu’ingénieur travaux. Il grimpe ensuite petit à petit les échelons chez Eurovia, résultat de la fusion de Viafrance et Cochery Bourdin Chaussé en 1997. Chef d’agence entre 1994 et 2005 dans plusieurs implantations de la société, il finit par être nommé directeur régional d’Eurovia Île-de-France. Il prend ensuite le poste de directeur délégué d’ETF et des filiales spécialisées de l’entreprise en 2009, pour rejoindre le comité exécutif de la filiale en 2015 en tant que directeur général France d’Eurovia. Depuis le 1er janvier 2020, il occupe le poste de directeur général Europe d’Eurovia. Avant de devenir président de Routes de France, il était vice-président de la fédération.