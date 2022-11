Jean-Pierre Liébot remplace son père à la présidence du groupe Liébot

Jean-Pierre Liébot succèdera à son père, André Liébot, à la tête du groupe Liébot le 1er janvier 2023. Il représentera la 11ème génération de dirigeants pour cette entreprise familiale, créée en 1745. L'ETI familiale vendéenne, de plus de 4 000 salariés et aux 706 M€ de chiffre d'affaires en 2021, est spécialisée dans les menuiseries aluminium, PVC et bois/aluminium ainsi que dans la façade. André Liébot aura enchainé 50 ans de présence et gouvernance dans le groupe Liébot. Les directions des sociétés du groupe restent inchangées, et Bruno Léger reste notamment directeur général de K-Line. Jean-Pierre Liébot devra consolider la place du groupe Liébot dans le secteur de la menuiserie et de la façade française, tout en développant le marché européen, notamment en Espagne, Pologne, Italie et Allemagne.

Dans le groupe depuis 2007

Jean-Pierre Liébot, 47 ans, a suivi des études de commerce et marketing avant d'intégrer K-Line en 2000 pour créer le service communication. Depuis 2008, il est directeur du partenariat Expert Rénovateur K-Line, qui cumule 212 points de vente pour 71 M€ CA en 2021. Il est dans le groupe Liébot depuis 2007 et vice-président depuis 2019. Il sera entouré de son frère et de ses soeurs, administrateurs du groupe.