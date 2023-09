Jean-Philippe Guillon, directeur de la division Construction de RX France

RX France annonce la nomination de Jean-Philippe Guillon au poste de directeur de la division Construction de RX France. Cette derrnière regroupe les salons du Mondial du bâtiment : Batimat rejoint par Equipbaie-Métalexpo en 2024, Interclima, et Idéobain, ainsi que Renodays, le nouveau forum dédié à la rénovation énergétique des logements qui ouvrira ses portes le mardi 12 septembre, et les plateformes digitales Batiradio et Batiadvisor. Jean-Philippe Guillon, qui remplace Guillaume Loizeaud près d'un an après son départ, s’appuiera dans sa mission sur une équipe experte et déjà en place depuis de nombreuses années.

Après voir débuté sa carrière chez Renault au développement commercial à l’international (Amérique Latine, Afrique…), Jean-Philippe Guillon a pris la responsabilité de BASF Coatings Chine avant d’évoluer à la direction européenne de BASF Construction Chemicals - leader de la Chimie de la Construction en Europe – pour développer le marché de produits tels que les mortiers de réparation, scellement & calage, colle-carrelage, produits de façades, de sol industriel & d’étanchéité.

Jean-Philippe Guillon est diplômé en économie (Université de Reading, Grande-Bretagne) et en commerce (Université Paris Sorbonne, France).