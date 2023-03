Jean-Michel Torrenti, président de L’École Française du Béton

Parcours professionnel de Jean-Michel Torrenti

Chercheur à l’Université Gustave Eiffel et professeur à l’école des Ponts, Jean-Michel Torrenti est directeur du Projet National Fastcarb. Il est également chef de la délégation française et membre du présidium de la fédération internationale du béton et membre du conseil scientifique de l’ANDRA.

En outre, il a participé à la rédaction d’ouvrages et de formations de référence sur le matériau béton. Directeur de l’EFB de 2006 à 2010, Jean-Michel Torrenti était membre du Conseil scientifique de l’EFB avant d'en être nommé président en janvier 2023.

Formation de Jean-Michel Torrenti

Jean-Michel Torrenti est diplômé de Ecole nationale des Travaux publics de l'Etat (1982).