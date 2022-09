Jean-Marie Kerherno, président du bureau de l'OPPBTP

Parcours professionnel de Jean-Marie Kerherno

Jean-Marie Kerherno a exercé sa carrière à la STPEE, scop d'électricité de 200 collaborateurs, de 1979 à 2015 dont 18 ans en tant que PDG.

Il est élu président du bureau de l'OPPBTP début 2022.

Parcours syndical de Jean-Marie Kerherno

Jean-Marie Kerherno est membre du Conseil du comité régional Ile-de-France de l'OPPBTP de 1987 à 1999 (Président en 1995 et 1996) et du Conseil du comité national depuis 1999 (président en 2006 et 2007 et vice-président en 2020 et 2021).