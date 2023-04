Jean-Luc Guéry reconduit à la tête d'Inoha

La continuité pour Inoha : lors du Conseil d'Administration de l'association, ce mercredi 19 avril, le président depuis 2020 Jean-Luc Guéry a été reconduit à la tête de l’association des Industriels du Nouvel Habitat. Un deuxième mandat de 3 ans (2023-2025) voté à l’unanimité par les administrateurs. Avec cette réélection, le Conseil d'Administration souhaite "s’inscrire dans une continuité d’action", précise le communiqué.

Jean-Luc Guéry multiplie les casquettes : président du Medef du Lot-et-Garonne, trésorier de la CCI du département, administrateur du Syndicat Français de l’Ameublement... Il est surtout PDG d’Optimum SAS depuis 2006, entreprise du dressings, placards et de solutions de rangement basée à Agen.

RSE et Datas

Plusieurs priorités ont été définies pour ce second mandat à la tête d'Inoha, notamment l'accompagnement de la filière dans la démarche RSE, qui doit se renforcer avec la mise en place d’un programme sur la réduction et l’écoconception des emballages, le démarrage d’un Club RSE et une nouvelle offre de mini formations « Capsules de compétences » sur le sujet.

Autre priorité annoncée par voie de presse, la poursuite du déploiement d'Inodata auprès des adhérents, une plateforme de données (études consommateurs marchés et tendances) sur le Nouvel Habitat. Elle comprend entre autre des données mensuelles et par rayon sur les marchés de la GSB (avec la FMB), du Négoce (avec Xerfi), de la GSA (avec GFK) et de la Jardinerie-Lisa (avec GFK).