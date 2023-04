Jean-Christophe Repon est réélu président de la Capeb

Jeudi 27 avril, Jean-Christophe Repon s’est vu réélire à l’unanimité à la présidence de la Capeb par le Bureau confédéral lors d’un Conseil d’administration.

En poste depuis le 2 juillet 2020, l’ancien rugbyman et électricien de formation a bénéficié du soutien d’un Bureau composé de quatre nouveaux représentants, élus lors d’une Assemblée générale le 13 avril 2023. Jean-Christophe Repon va donc entamer un second mandat de trois ans, après un premier exercice marqué par la crise due au Covid-19, aux ruptures d’approvisionnement, ainsi qu’aux hausses de prix des matériaux et de l’énergie.

Du rugby à l’artisanat

C'est pendant sa carrière de rugbyman - 15 années marquées par un titre de champion de France 1992 avec le RC-Toulon, que Jean-Christophe Repon adhère à la Capeb du Var, en 1995. Il en prend par la suite la présidence puis devient administrateur de la Capeb Provence-Alpes-Côte-d’Azur, jusqu’à son élection, en 2020, à la présidence de la confédération. L’électricien de formation a aussi, parallèlement, occupé le poste de vice-Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Var de 2005 à 2016.