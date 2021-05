Construction : Jean Castex relance la relance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Friche Supprimer France Supprimer Jean Castex Supprimer Logement Supprimer Plan de relance Supprimer Emmanuelle Wargon Supprimer Valider Valider

Le gouvernement annonce une série de mesures pour soutenir la production de logements. Parmi elles, une rallonge de 350 M€ à l’enveloppe dédiée à la reconversion de friches.

« Un succès considérable. » Selon Jean Castex, à l’issue d’une visite lundi 17 mai de deux chantiers en Ile-de-France, le fonds friche – lancé fin 2020 et doté de 300 M€ – a suscité l’intérêt de 1 200 candidats « partout en France », souhaitant bâtir l’équivalent de 101 000 logements. Résultat, l'intégralité de l'enveloppe, initialement prévue pour deux ans, sera utilisée d’ici fin 2021.

D’où la mobilisation de crédits supplémentaires, à hauteur de 350 M€. Des appels à projets pour en bénéficier seront lancés cet été.

Alors que les délivrances de permis de construire peinent à retrouver leur niveau d’avant-crise (moins de 400 000 actuellement, 457 000 avant le Covid selon Matignon), le doublement du fonds friches vise à soutenir « davantage de collectivités », a justifié le premier ministre.

Outre l’appel à projets national de 40 M€ dédié aux sites à dépolluer, plus de 600 dossiers ont déjà été sélectionnés dans le cadre d’appels à projets régionaux (259 M€), concernant tous les types de friches. Ceux-ci représentent un potentiel de recyclage de 55 000 hectares de friches, de création de plus de 4 millions de mètres carrés de logements, et de plus de 2 millions de mètres carrés d'activités économiques.



800 logements en bord de Seine

Parmi les projets dont le financement a été confirmé : la finalisation de la reconversion d’une ex-usine textile à Wattrelos et Roubaix (Nord), la construction de 16 logements collectifs seniors sur une ancienne friche commerciale à Ingrandes (Maine-et-Loire) ou encore la reconversion d’une friche industrielle de 13 hectares à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), que Jean Castex a visité ce 17 mai. Dopé par 3 M€ de subventions, le projet – porté par le bailleur social I3, Kauffman&Broad, Demathieu-Bard et Pichet – comprend 800 logements, 700m²de bureaux, une école, des commerces…

A l’image de ces projets d’aménagement, le fonds s’adresse aux acteurs privés et publics dont les bilans économiques restent déficitaires après prise en compte de toutes les autres subventions publiques. Au nom de la relance économique, les lauréats doivent être prêts à démarrer avant fin 2022.

[...]