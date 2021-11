Jean Castex confirme un demi-milliard d'euros d'investissements dans la métropole de Montpellier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Collectivités locales Supprimer Montpellier Supprimer Montpellier Méditerranée Métropole Supprimer Jean Castex Supprimer Valider Valider

Le Premier ministre a notamment lancé officiellement le projet du Contournement ouest de Montpellier, sans péage et sans coût pour les collectivités, et annoncé une enveloppe de 250 M€ en faveur du CHU, la plus importante d’Occitanie.

Le maire de Montpellier Michaël Delafosse veut mettre sa ville et la métropole "back on the map" (à nouveau sur la carte). Et pour cela il commence par...modifier la carte de la région.

L'élu a en effet obtenu confirmation du Premier ministre, en visite à Montpellier vendredi 5 novembre, du lancement d'un projet d'envergure - le Contournement ouest de Montpellier (COM).

"Un dialogue de haut niveau s’est noué entre la municipalité, le gouvernement et le chef de l’Etat", s'est félicité Michaël Delafosse. "Le COM est enfin lancé, permettant de sortir le trafic de transit et la pollution du coeur de ville."

Concrètement, Jean Castex a annoncé que le projet de décret pour la réalisation du COM, déclaré d'utilité publique le 2 septembre dernier, serait signé dès ce mois de novembre, puis transmis dans la foulée au Conseil d’Etat. Suite à la diffusion de l’avis consultatif de l’Autorité de Régulation des Transports, le Premier ministre a confirmé que cette portion de 6 km entre l'A750 au nord et l'A709 au sud, serait entièrement gratuite, sans péage, et que son coût ne reposerait pas sur les collectivités locales. Son financement sera adossé à la concession autoroutière déjà existante.

250 M€ pour le CHU

Par ailleurs, Jean Castex annoncé une enveloppe de 250 M€ pour le CHU de Montpellier. A la clef notamment un programme d’investissement immobilier conséquent pour offrir des locaux modernes aux patients et aux personnels.

Un premier projet majeur, la mise en sécurité face au risque d’inondations centennal, est en passe d’être bouclé grâce au soutien des collectivités : un mur de protection de 650 m a été achevé en octobre 2021 et une seconde phase permettra la création d’un bassin à la Valsière, sur la commune de Grabels, à l’horizon 2023.

L’ensemble de ce projet, d’un coût de 6 M€ recevra un financement de 2 M€ de la Métropole de Montpellier, et le soutien financier de l’Etat et de la Région.

Par ailleurs, le lancement prochain du projet Med Vallée, au terme de la phase de préfiguration permettra de conforter la dynamique du CHU