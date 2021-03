Jean-Baptiste Fayet nommé DG de Terreal France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Mouvements Supprimer Vie du BTP Supprimer Industrie Supprimer Terreal Supprimer France Supprimer Valider Valider

Jean-Baptiste Fayet pilotait jusqu'à présent le commerce et le marketing du fabricant français de solutions en terre cuite.

Jusqu'à présent directeur commercial et marketing de Terreal France, après avoir dirigé Terreal en Asie, Jean-Baptiste Fayet vient d'être nommé DG de Terreal France. Rapportant directement à Laurent Musy, président du groupe Terreal et de Terreal France, il pilote depuis le 11 mars dernier l'activité de Terreal France, Lahera et Achard. Il est diplômé de Polytechnique, des Ponts et du MIT de Boston.