Jean-Baptiste Fayet, directeur général de Terreal France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Terreal Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Présent dans le groupe depuis 2002, Jean-Baptiste Fayet est promu au poste de directeur général de Terreal France en mars 2021. Rattaché directement à Laurent Musy, président du groupe Terreal et de Terreal France, il est membre du comité exécutif du groupe.

Parcours professionnel de Jean-Baptiste Fayet

Jean-Baptiste Fayet débute sa carrière professionnelle en 2000 au sein du Boston Consulting Group à Paris en tant que Senior Associate Consultant.

Il rejoint Terreal en 2002, en qualité de directeur général en Asie, poste qu’il occupe pendant 10 ans. Il dirige alors les filiales de Terreal en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et en Chine. Il revient en France en 2012 au poste de directeur national des ventes, puis prend les fonctions de directeur commercial couverture en 2013.

Depuis 2015, Jean-Baptiste Fayet occupait le poste de directeur commercial et marketing France pour les couverture, structure, décoration et façade. Il devient directeur général de Terreal France en mars 2021. Il a ainsi la responsabilité directe du compte de résultat pour Terreal France, Lahera et Achard.

Formation de Jean-Baptiste Fayet

Jean-Baptiste Fayet est diplômé de l’Ecole Polytechnique (1994 - 1997), de l’Ecole Nationale des Ponts Et Chaussées (1997 - 1999), et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Civil and Environmental Engineering (1999 – 2000).