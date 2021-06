Jean Avila, directeur développement produits Europe de Kawneer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Aluminium Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour accompagner son développement qui tend à structurer ses services en France et à l’international pour mieux gérer et optimiser les procédés internes, Kawneer, spécialiste des solutions en aluminium, a nommé de Jean Avila à la direction R&D Europe.

Après trois années en tant que lead designer France, Jean Avila prend la direction du service Recherche & Développement produits Europe de Kawneer (groupe Arconic) a annoncé la société par un communiqué daté du 10 juin. Il aura pour mission la gestion de trois pôles R&D : le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas. Il dirigera une équipe d’une quinzaine de personnes et veillera à la conformité et mise en œuvre des projets entrepris.



Un inventeur hors pair

Issu d’une formation de technicien supérieur, d’une spécialisation en menuiserie, et titulaire d’un master en management, Jean Avila a 30 ans d’expérience en tant que designer produits dans le domaine du BTP, dont 18 ans chez Kawneer France.

Création de Jean Avila, le coulissant Kasting Speci'Al K est conçu pour offrir un parfait équilibre technico-économique. Les vues d'aluminium sont les plus fines du marché pour des Sw et Tlw optimales et intégrent des performances thermiques évolutives. - © Kawneer

Arrivé dans l’entreprise en 2003 au poste de designer, il et évolue rapidement au sein de l’équipe. « Fort de son esprit novateur, il devient l’inventeur Kawneer détenant le plus de brevets européens (13 brevets) notamment pour les coulissants Kasting et la véranda Kajole », souligne les porte-paroles de la marque.



Faire grandir l’équipe

Dès sa prise de fonction, il aura la charge du management de l’équipe développement produit, qu’il aura pour objectif de faire grandir. « Je suis un porteur d’innovation et un véritable passionné, chaque création de produits est une opportunité pour déposer un ou plusieurs brevets », explique Jean Avila « A travers ce poste et avec une équipe de grande qualité, j’ai pour objectif de mettre mon expertise et ma connaissance du marché au service du développement de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités made by Kawneer. Notre vision est de concevoir des produits avec un cahier des charges européen commun et les adapter aux spécificités de chaque pays sur lesquels ils seront distribués. »



Repousser les limites

En France, où la réglementation est plus stricte que dans la plupart des pays européens, un produit met en moyenne deux à trois ans à être commercialisé, de la conception à la mise sur le marché. L’équipe de Développement produit France de Kawneer dispose d’une solide équipe de designers. Les solutions sont testées directement dans leur laboratoire d’essais. Un collaborateur totalement dédié à la qualification externe des produits auprès des organismes de certification vient également renforcer le développement.

La fenëtre et porte fenêtre en aluminium Kassiopée vise les marchés résidentiel ou non résidentiel, individuel ou collectif, en neuf comme en rénovation. - © Kawneer

Les équipes R&D de Kawneer innovent au quotidien pour anticiper les nouveaux besoins des clients – les grandes dimensions, le clair de vitrage et la domotique – puis les transforment en produits prêts à l’usage, selon les dernières réglementations européennes 2020 (RE2020). « Mon ambition est de repousser les limites du produit ! », poursuit Jean Avila. « Je souhaite proposer des solutions haut de gamme, avec des matériaux et conceptions résistants aux intempéries et dans le temps et répondant aux normes environnementales en vigueur et à venir, tel que la règlementation RE2020 effective en janvier 2022. »

Sur le même sujet Kawneer lance PerspeKtives, un portfolio de son savoir-faire