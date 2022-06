« Je ne doute pas qu’il y aura à l’avenir de grands projets de travaux en Europe », Benoît Clocheret, président exécutif d’Artelia

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artelia Supprimer Ingénierie Supprimer France Supprimer Interview Supprimer Décarbonation Supprimer Valider Valider

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 745 M€, en hausse de 17 %, et un résultat d’exploitation en forte augmentation à près de 38 M€ en 2021, le groupe d’ingénierie a dépassé son niveau d’activité de 2019. Performance environnementale, internationalisation, digital, son président exécutif, Benoît Clocheret détaille en exclusivité pour Le Moniteur, les forces et les ambitions d’Artelia.

Avez-vous retrouvé votre niveau d’avant-crise comme vous l'espériez l'année dernière ?

Nous avons connu un rebond très net, même par rapport à 2019. Il y a quelques petits effets de périmètre mais globalement le chiffre d’affaires de 2021 (745 M€) est largement supérieur à celui de 2019 (681 M€). Le rebond réel est supérieur à celui que l’on espérait. Nous espérions atteindre le niveau de 2019 en deux ans, nous l’avons fait en un.

Qu’est-ce qui a tiré la croissance d’Artelia en 2021 ?

Aujourd’hui notre activité se répartit comme suit : 40% bâtiment, 40% infrastructures, 20% industriel. Trois secteurs au rayonnement mondial.

Dans le bâtiment, nous sommes de loin le 1er acteur en France. En 2021, notre activité a essentiellement porté sur de grands projets bâtimentaires. Il y a à la fois la poursuite des grands projets engagés en 2019 et en 2020 - comme la tour The Link, futur siège de TotalEnergies à La Défense, projet signé quelques jours avant le confinement de mars 2020 – et de nouveaux projets lancés depuis. Ce que nous constatons c’est une accélération des projets de transformation et de rénovation de bâtiments : bureaux, centre commerciaux. Aujourd’hui, dans les nouveaux projets que nous remportons, il y a certes quelques projets emblématiques comme la tour Triangle dont nous sommes maîtres d’œuvre, mais de manière générale, il y a un ralentissement des projets neufs.

Le domaine des infrastructures a, quant à lui, été moins affecté par la crise Covid. On assiste à une accélération des grands projets déjà démarrés (Grand Paris Express, Lyon-Turin, canal Seine-nord) et les maîtres d’ouvrages ont été en soutien de ces projets pendant la pandémie. Avec aussi l’effet des plans de relance : dans le domaine des transports, de la rénovation urbaine, le fonds d’activité est très important. Ajoutez à cela la montée en puissance de projets locaux suite à l’installation des nouvelles équipes municipales. Dans beaucoup de collectivités, les projets sont lancés et vont devoir aboutir avant la prochaine échéance électorale. Je pense à de grands projets structurants de transport dont les maîtrises d’œuvre sont déjà lancées comme dans la région lyonnaise, à Montpellier, dans la région caennaise ou au Havre.

Enfin, il y a le secteur industriel, de façon plus inattendue. Il a bénéficié d’un double effet : France Relance et le plan industrie du futur avec des projets comme l’hydrogène, les « gigafactories », l’aéronautique de demain.

Tout aussi inattendue, la guerre en Ukraine n’a fait que renforcer le besoin de souveraineté industrielle sur certains produits essentiels, de souveraineté énergétique et de sécurité. Le secteur militaire, par exemple, nécessite des usines pour l’armement, des bases terrestres, aériennes, navales, sur lesquelles il y a des besoins d’infrastructures. La guerre en Ukraine a accéléré les projets de développement de l’hydrogène, des bornes de recharge électriques, de l’implantation de FSRU (unités flottante de stockage et de regazéification).

Tout cela, grâce aux talents d’Artelia, sous-tend le rebond que l’on connaît aujourd’hui.

[...]