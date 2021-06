« Je dénonce une situation absurde, qui empêche les jeunes de montrer leur talent et qui annihile le savoir-faire français », Marc Mimram

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Marc Mimram Supprimer Architectes Supprimer Profession Supprimer Infrastructures Supprimer Pays de la Loire Supprimer Valider Valider

Revenant sur le cas de l’attribution du marché du pont Anne-de-Bretagne, à Nantes, l’architecte s’insurge contre un contexte « kafkaïen » qui favorise les groupements de maîtrise d’œuvre internationaux. Selon lui, ce modèle s’avère non seulement dommageable pour les agences locales, mais aussi pour la pérennisation des compétences du BTP français.

Début juin, la métropole de Nantes a rendu publics les noms des trois équipes de maîtrise d’œuvre retenues pour répondre à la consultation organisée dans le cadre de l’attribution du marché pour la transformation du pont Anne-de-Bretagne, à Nantes.

Les trois groupements désignés devront proposer un avant-projet sur lequel le maître d’ouvrage s’appuiera en partie pour désigner le lauréat.

Les groupements retenus ont tous désigné des architectes internationaux au sein de leurs équipes. Une situation dont s’émeut l’architecte Marc Mimram, qui dénonce une situation ubuesque et défavorable pour les jeunes agences locales.



Pourquoi vous saisissez-vous du sujet de la présence d’équipes internationales de maîtrise d’œuvre dans les marchés publics ?

Je n’ai aucune raison de m’opposer à ce qu’il y ait des équipes internationales dans les marchés publics en France, puisque je construis moi-même des ouvrages à l’étranger.

Je ne cherche pas à faire de protectionnisme, ce n’est pas l’objet de mon propos. Mais il faut reconnaître que sur les projets sur lesquels je travaille hors de l’Hexagone, que ce soit sur le Danube en Autriche ou à Guangzhou en Chine, nous avons toujours été en partenariat avec des maîtres d’œuvres locaux dans nos groupements, et ces derniers restaient majoritaires.

Or, la situation actuelle dans laquelle s’inscrit l’attribution du marché du pont Anne-de-Bretagne à Nantes n’est, selon moi, pas acceptable. Nous assistons aujourd’hui aux dérives du mode de sélection des équipes de maîtrise d’œuvre tel qu’imaginé dans le cadre de la loi MOP ou des PPP.

Si le décisionnaire privilégie des équipes internationales au détriment d’équipes locales, alors cela signifie soit qu’il n’existe pas de compétence "architecte et ouvrage d’art" en France, ou alors que nous ne souhaitons pas encourager cette compétence. Par conséquent, nous n’invitons pas les jeunes équipes à montrer leur talent et nous n’entretenons pas notre savoir-faire.

Il me semble que, compte tenu de ma position - et parce que je suis privilégié - je devais me saisir de ce message. Si je ne le fais pas, qui le fera ?

