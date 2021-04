Javey perd son fondateur Michel Javey

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Est Supprimer Menuiseries Supprimer Valider Valider

Michel Javey, fondateur et ancien dirigeant de l’entreprise franc-comtoise Javey SAS, s’est éteint le 7 avril 2021, à l’âge de 75 ans, « des suites d’une infection à la Covid-19 après avoir lutté pendant presque 3 mois à l’hôpital », a annoncé sa famille.

Michel Javey, fondateur de Javey SAS, entreprise spécialisée dans les portes sectionnelles, grilles et rideaux métalliques et autres fermetures industrielles, est décédé après plusieurs mois de lutte contre la COVID-19. Figure locale de Gy (Doubs) et sa région, mais aussi de l’univers professionnel de la fermeture, Michel Javey aura marqué de son empreinte ses proches et ses relations. Il était simple, accessible, discret, humain et en même temps entreprenant, visionnaire, charismatique et meneur. Et surtout un entrepreneur et un homme passionné.



La soif d’apprendre et d’innover

Michel Javey débute sa carrière dans la forge paternelle, avant de se mettre à son compte en 1969 comme artisan installateur de fermetures. En 1982, un grave accident de la route l’immobilise pendant deux années, d’abord en fauteuil roulant, puis avec des béquilles. Loin de l’abattre, cet évènement tragique l’orienté sur une nouvelle voie, qui le mènera vers le succès entrepreneurial. Il se lance dans la fabrication de portes sectionnelles, produit nouveau sur le marché français. Pour progresser techniquement, l’audacieux entrepreneur dévore bon nombre d’ouvrages de mathématiques et de mécanique. Des livres qu’il emportait partout avec lui, glissés dans la poche de son tablier afin de garder les mains libres pour ses béquilles. Cette soif d’apprendre l’a accompagnée tout au long de sa vie. Soutenu par son épouse Sylviane, Michel Javey crée la société Fermetures Javey en 1986. Il la développe rapidement en axant ses efforts sur la qualité et l’innovation. Cet infatigable inventeur ne cessait d’explorer des idées et d’expérimenter. Tenace, il allait jusqu’au bout de ses projets, comme en témoignent les nombreux brevets qu’il a déposés. Précurseur, il a inventé la première porte sectionnelle rapide en 1995. Dès 1997, ses rideaux métalliques ont été les premiers à répondre aux normes de sécurité françaises, puis européennes.

En 2008, il avait transmis les rênes de l’entreprise familiale à ses enfants : son fils, Raphaël Javey, président de la société, l’épouse de celui-ci Marie-France Javey, directrice générale, et sa fille Angélique Javey. La nouvelle génération continue depuis à faire connaître le savoir-faire maison au-delà des frontières



Un homme engagé pour la profession

Doté d’un formidable dynamisme et d’une énergie hors du commun, il s’engage et se met au service de ses pairs. De 1997 à 1999, il forme les artisans pour la CAPEB. Il était membre actif de la commission de normalisation P25B et du syndicat professionnel SNFPSA (aujourd’hui Actibaie), dont il a été membre du conseil d’administration de 1996 à 2010. Homme de convictions et de partage, il participe notamment à la rédaction de la norme française NFP 25-362, relative à la sécurité des fermetures industrielles et commerciales et a contribué à la rédaction de l’ouvrage intitulé « Comprendre la norme NF EN 13241-1. Fermetures pour baies libres, portes et portails », publié en décembre 2007.



Curieux de tout et bon vivant

Très investi à Gy et en Haute-Saône, il avait également assuré des mandats électifs et associatifs au service du développement économique, de l’environnement, du tourisme et de l’aide à la personne. Michel Javey était un homme attaché à sa terre, au point d’en explorer les tréfonds. Membre et secrétaire du Club spéléo graylois pendant plus de 40 ans, il a poursuivi ses explorations devant sa maison en creusant lui-même un large puits de 30 mètres de profondeur ! Grand voyageur et curieux de nature, il avait multiplié les découvertes avec sa femme, ses amis gourmets ou une équipe scientifique de géologues, biologistes et botanistes. Son passeport collectionne les cachets de lointains pays : Costa Rica, Mali, Madagascar… Très famille, il était fier de sa femme Sylviane, de ses enfants et de ses petits-enfants. Bon vivant, il partageait avec un cercle d’amis la passion de la cuisine et plus spécifiquement de la charcuterie. Il régalait généreusement de ses créations culinaires aussi bien la famille que ses amis et ses anciens collaborateurs. Il aimait donner de la joie aux autres. Cet homme au grand cœur a été un formidable mentor pour de nombreuses personnes qu’il a côtoyées.



Toute l’équipe de Stores & Fermetures adresse ses plus sincères condoléances à la famille Javey, ainsi qu’aux collaborateurs de l’entreprise dont il était si fier.