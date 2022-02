Jardin : les Journées des collections reviennent à Marseille

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Marseille Supprimer Salon Supprimer Jardins Supprimer Valider Valider

L'événement organisé par Infopro Digital (par ailleurs éditeur de Négoce) est annoncé pour la fin du mois de mars, au Parc Chanot.

Après deux ans de reports et un engouement massif des Français pour les produits du jardin, les Journées des collections (JDC Garden Trends) font leur retour à Marseille. Cette manifestation, qui fédère fournisseurs et distributeurs (grand public, mais aussi négociants pour l'univers Aménager & Construire), affiche 360 exposants et 1300 décisionnaires d'achat et prescripteurs. Rendez-vous du 29 au 31 mars au Parc Chanot, à Marseille.