Jard-sur-Mer : la mairie fera peau neuve d’ici 2022

La mairie de Jard-sur-Mer fera l’objet d’un chantier de démolition et de reconstruction. La livraison est prévue pour décembre 2022.

Les travaux de démolition et de reconstruction de la mairie de Jard-sur-Mer (Vendée) vont débuter cet automne pour une livraison en décembre 2022. Il s’agit de la rénovation de ce bâtiment historique de 213 m2 et de la création d’une extension de 480 m2. Précisons que la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture Blanchard-Marsault-Pondevie.

Ce projet a pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil des usagers, ainsi que les conditions de travail des agents et des élus, et de posséder un bâtiment répondant aux normes d’accessibilité.

Le chantier inclura la démolition de l’espace où les administrés sont actuellement accueillis pour construire un nouveau bâtiment R+1, avec une façade recouverte de brise-soleil. Cette extension, en ossature bois, abritera les bureaux des élus et du personnel. En ce qui concerne le bâtiment historique, il retrouvera son aspect d’origine par le piquetage de ses façades, l’application d’un enduit à la chaux et la pose des menuiseries. La salle du conseil municipal et des mariages sera aménagée au rez-de-chaussée de ce bâtiment, tandis que les bureaux seront à l’étage.

Le coût total de ces travaux, qui devraient durer 13 mois, s’élève à 1,4 M€, avec l’aide financière de l’État, du Département et de la communauté de communes.