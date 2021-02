Janneau veut étendre son réseau “Menuisier Créateur”

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

A l’occasion de son rendez-vous annuel “Elan”, tenu virtuellement début février 2021, le groupe Janneau a réaffirmé sa volonté de poursuivre l’expansion de son réseau de poseurs-installateur “Menuisier Créateur”.

Le groupe Janneau accélère sur le digital. C’est d’ailleurs par le biais du digital qu’il a organisé la 4e édition le rassemblement annuel de son réseau nouvellement rebaptisé "Menuisier Créateur". Un rendez-vous incontournable qu’il était impossible d’annuler. « C’est une respiration à laquelle on attache beaucoup d’importance. On y partage des convictions, des idées, on se remet en question, on prend de la hauteur car le quotidien est fait d’effervescence », rappelle Henri Janneau, président du groupe.

Objectif : 150 adhérents au réseau fin 2021

Au cours de cette rencontre virtuelle, le groupe a dévoilé les ambitions nationales du réseau, la poursuite de ses investissements pour la digitalisation du parcours client et les nouveaux produits prévus en 2021.

En 2020, le réseau "Menuisier Créateur" a continué de renforcer son maillage national avec l'arrivée de 14 nouveaux partenaires. Aujourd'hui, il est constitué de 105 points de vente et l'ambition affichée par les équipes du groupe est d'atteindre 150 membres à la fin d'année afin d'être présent sur l'ensemble de l'hexagone.

Communiquer en direct avec le particulier

Pour accompagner ce développement, le groupe a investi dans la communication multicanale pour augmenter la notoriété de sa marque auprès des particuliers. Ainsi, depuis le début du mois de février, un spot TV est diffusé en ouverture et à la fin de l’émission de France 2 N’oubliez pas les paroles et met en valeur le cadre de vie de l’habitat par la fenêtre.

Parallèlement, Janneau développe sa stratégie digitale via le marketing. L’entreprise vient de recruter une directrice webmarketing qui a pour mission d’optimiser le référencement du site Internet et de multiplier les entrées de contacts avec les particuliers. Une évolution indispensable, selon Pierre Bordier, directeur général du groupe « Le parcours client se digitalise. Nous avons une jeune clientèle qui a besoin de nous rencontrer sur le digital, et notamment les réseaux sociaux », explique-t-il. « L’idée est d’y renforcer notre visibilité et d’y partager la promesse du réseau Menuisier Créateur : faire du sur-mesure. En physique comme en digital, l’entreprise s’emploie à proposer une qualification poussée du projet de chaque particulier en plusieurs étape », promet-il.

Développement des showrooms digitaux

Après avoir capté le particulier en ligne, il faut ensuite le faire venir en magasin, dans un des showrooms de 20 m2 présentant l’ensemble des gammes Janneau. Là aussi, Janneau fait appel au digital pour améliorer le parcours client et le rendre plus attractif et professionnel. Le groupe a acquis un nouvel outil appelé la “porte tactile » qui permet au particulier, à travers un écran tactile de 2,10 m, de sélectionner son modèle de porte, sa texture et de choisir le matériau et le vitrage. Janneau va étoffer la présence de ses showroom digitaux chez ses partenaires. Le réseau en compte actuellement 24 et 40 nouvelles installations sont en cours.

Dynamiser la gamme bois

Lors de ce quatrième “Elan” les dirigeants de Janneau ont également présenté les nouveautés produits 2021, découlant des derniers investissement réalisés, notamment pour dynamiser la gamme bois en offrant une garantie peinture de 12 ans. Pour cela, Janneau investit dans une ligne robotisée qui permet à la fois de monter en capacité et d’offrir une plus value sur la maîtrise de l’application de la peinture et le séchage garantissant une meilleure tenue dans le temps. Un nouveau centre d’usinage complètera la modernisation de la production bois au mois d’avril prochain.

Côté collection, 2021 verra le retour de la menuiserie bois à “gueule de loup”, fabriquée il y a plus de 20 ans au sein du groupe, et qui revient au goût du jour et des attentes clients. Les membres du réseau Menuisier Créateur travaillent actuellement sur cette nouvelle gamme, certifiée NF, qui sera proposée à la prise de commande à l’automne.