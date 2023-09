Janneau Menuiseries : l’itinéraire extraordinaire d’un artisan inspiré

En cet automne ensoleillé, le groupe Janneau – spécialiste des fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée haut de gamme – célèbre les 50 ans de sa création par Henri Janneau au Loroux-Bottereau, à l’est de Nantes (44). C’est donc l’heure du bilan, et le moment de fixer de nouveaux objectifs d’expansion et d’innovation en produits et services. Bref, une seconde jeunesse s’annonce…