Janneau assemblera et distribuera la fenêtre Clara à partir de 2022

AGC et Janneau collaborent pour le développement de cette menuiserie avec un ouvrant sans cadre.

Afin de répondre aux nouvelles aspirations des consommateurs, des architectes et des décorateurs, à la recherche d’un maximum de lumière et d’esthétisme, le Groupe AGC, leader mondial du verre plat, a développé la fenêtre Clara avec un ouvrant sans cadre et entièrement en verre. Partenaire du groupe Janneau, ce dernier assemblera et distribuera le modèle à partir de 2022 en France. Sa conception permet de proposer de très grandes dimensions et de laisser entrer plus de lumière qu’une fenêtre classique : sa surface 100 % verre assure un gain jusqu’à 15 % de lumière naturelle supplémentaire. Fin et discret, son design se marie avec tous les intérieurs, notamment dans les architectures modernes. Elle est disponible dans la palette complète des teintes RAL (châssis, éléments émaillés intérieurs et extérieurs qui bordent les ouvrants) et les poignées peuvent être choisies parmi une vaste gamme. A noter ses performances acoustiques (affaiblissement de 38 à 41 dB) et thermiques (valeurs Uw comprises entre 0,75 et 0,94, selon le modèle choisi).