Jacqueline Gourault en inflexion décentralisatrice

Sur le ferroviaire comme sur la biodiversité et la contractualisation entre l’Etat et le bloc local, Jacqueline Gourault se montre prête à muscler le volet décentralisation du projet de loi de décentralisation, déconcentration, différenciation et décomplexification (4D). Le 9 juin, devant la commission Aménagement du territoire et développement durable du Sénat, la ministre de la Cohésion des Territoires a détaillé cet infléchissement inspiré par les « 50 propositions pour une nouvelle génération de la décentralisation » émises l’été dernier par la chambre haute.