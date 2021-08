« J’aime me confronter à la façon dont on produit la ville dans la vraie vie », Valérie Lasek, directrice générale de l’EPA Bordeaux Euratlantique

Depuis le 1er août, Valérie Lasek remplace Stéphan de Faÿ à la tête de l’EPA. Elle a démarré sa carrière en 2003 au sein du ministère de l’Ecologie, puis à l’Egalité des territoires et du logement avant d’être conseillère à l’aménagement, urbanisme et construction puis au renouvellement urbain au ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Valérie Lasek a effectué ses dernières missions à l'Anru, l’Epareca et l’Agence nationale de cohésion territoriale (ANCT) avant d’arriver à Bordeaux.