Ivry-sur-Seine : un nouveau collège à la rentrée 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le Département du Val-de-Marne prévoit d’ouvrir un nouveau collège à la limite des quartiers du Petit-Ivry et du Plateau-Mousseau d’ici septembre 2023.

Face à l’évolution démographique sur le territoire, le Département du Val-de-Marne a validé le projet de construction d’un nouvel établissement scolaire afin d’assurer une meilleure répartition des élèves d’Ivry-sur-Seine. Un nouveau collège baptisé « Ivry Plateau » va ouvrir ses portes aux collégiens du Val-de-Marne à la rentrée 2023. Ce futur établissement prendra place à l’angle de la rue du 19-Mars et de la rue Alexis-Chaussinand à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Les travaux de construction s’effectueront à partir de janvier 2022 jusqu’en juin 2023.

À terme, l’établissement accueillera 28 salles d’enseignement, dont 19 salles de classe, 4 de sciences, 3 de technologie et 2 de musique et d’arts plastiques. Il comptera également un centre de documentation, une salle de restauration, une salle polyvalente, ainsi que des locaux techniques et des sanitaires. À l’extérieur se trouveront des arceaux pour vélos et trottinettes, et un jardin pédagogique. Par ailleurs, le collège répondra à plusieurs enjeux tels que le choix de matériaux respectueux de l’environnement et la réduction des consommations énergétiques sur une période de 20 ans. Il sera labellisé « bâtiment passif » et certifié haute qualité environnementale (HQE). Un budget de 35 M€ a été consacré par le Département à la construction de ce nouveau collège Ivry Plateau.