Ivry-sur-Seine : le groupe Edeis souhaiterait moderniser l’aérodrome d’Aix-Les Milles

Le groupe Edeis, basé à Ivry-sur-Seine, prévoit la réalisation d’une nouvelle aérogare sur l’aérodrome d’Aix-Les Milles.

L’aérodrome d’Aix-Les Milles, géré par le groupe Edeis à Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne, disposera bientôt d’une nouvelle aérogare. Celle-ci sera réservée à l’aviation d’affaires (transports aériens, aviation légère et sportive). Le nouveau site occupera une surface de 800 m² afin d’accueillir des espaces VIP, des bureaux, une salle de pause, un snack et un salon. La création de trois hangars de 5 940 m² pour le stationnement et les opérations d’entretien et de réparation des avions est également prévue. À cela s’ajoute la mise en place des locaux du Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (garages des véhicules, ateliers, réserves, salle de veille, etc.). Notons que l’aérodrome a conservé une partie des infrastructures des aviateurs de la Base aérienne 114 (base opérationnelle de l'Armée de l'air française), fermée en 2002.

Le groupe Edeis prévoit d’entreprendre ces travaux à partir de fin août 2022 pour une livraison programmée en mai 2023. Pour le moment, le projet en est encore au stade des demandes d’autorisation administrative.