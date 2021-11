Ivry-sur-Seine : la Caisse des dépôts va s’installer dans un ensemble immobilier de 50 000 m²

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Immeuble mixte Supprimer Valider Valider

La Caisse des dépôts regroupera une partie de ses services dans un ensemble immobilier de 50 000 m² à Ivry-sur-Seine.

À Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), la vente d’un futur ensemble immobilier de 50 000 m² a été signée le 9 novembre dernier entre le promoteur Emerige et CDC Investissement Immobilier, filiale d’asset management de la Caisse des dépôts. Ce projet concerne la construction de deux immeubles de 20 000 et 30 000 m² sur huit niveaux, situés près de la gare du RER C, au sein de la ZAC Ivry Confluences. Il accueillera les équipes franciliennes de l’établissement public et s’intégrera dans un quartier imaginé dans un esprit de mixité des usages associant habitat et emplois.

La Ville porte ce projet et y prévoit des logements et des équipements publics tels que des écoles et des gymnases, mais aussi des crèches, tout en mettant en avant la transition écologique. Le choix de matériaux pérennes conforte le parti pris contemporain de ce site. C’est la raison pour laquelle les niveaux du bâtiment seront recouverts de briques, comme ceux de l’immeuble de la cité Maurice-Thorez qui se situe en face. Cet ensemble immobilier profitera de plus de 10 000 m² d’espaces verts, dont 8 000 m² de jardins en rez-de-chaussée. On y trouvera aussi de nombreux services, tels que la maison médicale et l’auditorium, ainsi que des espaces de restauration. La livraison de cet ensemble immobilier est prévue pour la fin de l’année 2025.