Ivry-sur-Seine : l’agrocité Gagarine-Truillot dédie plus de deux hectares à l’agriculture urbaine

Les projets d’agriculture urbaine vont fleurir dans le quartier de l’agrocité Gagarine-Truillot d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

L’agrocité Gagarine-Truillot représente un enjeu de développement majeur dans le centre-ville d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Plusieurs travaux s’inscrivent dans le cadre d’un renouvellement urbain d’intérêt régional.

Les opérations de réhabilitation des immeubles Truillot et les opérations de déconstruction de l’immeuble Gagarine figurent au programme. L’objectif de l’aménageur public EPA-ORSA et de la Ville est de donner une nouvelle apparence à ce quartier. En août 2022, la préfecture du Val-de-Marne a accordé l’autorisation environnementale à ce projet. La phase opérationnelle est déjà en cours et la construction de 64 logements sociaux est confiée à la société Coop Ivry Habitat.

Les acteurs de ce projet misent sur une opération d’agriculture urbaine. Afin de transformer ce quartier en une véritable agrocité, ils ont réservé une surface de plus de deux hectares. La Ville a déjà lancé, depuis la rentrée, un appel à manifestation d’intérêt pour identifier les meilleures propositions d’animation des premières parcelles. L’idée est surtout de combiner une activité professionnelle de maraîchage avec la gestion citoyenne de chaque parcelle.