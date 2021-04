« Je ne ferme pas le débat sur les tours a priori », Emmanuel Grégoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Urbanisme Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Après un tour d’horizon de ses principaux sujets d’actualité, de la révision du Plan local d’urbanisme à l’élaboration du Manifeste de l’esthétique parisienne, Emmanuel Grégoire évoque dans la troisième partie de l'entretien qu'il nous a accordé, quelques-uns des grands projets d’aménagement de la capitale.

Le projet de futur quartier Ordener-Poissonniers était critiqué par les écologistes. Vous êtes finalement parvenus à un accord. Sur quoi porte-t-il ?

Le projet Ordener-Poissonniers (XVIIIe arrondissement), sous maîtrise d’ouvrage d’Espaces Ferroviaires, vise à transformer l’ancien dépôt SNCF de La Chapelle en un quartier mixte et bas carbone. Les discussions ont permis d’aboutir à un projet moins dense et plus végétal. Il préfigure l’urbanisme que nous portons collectivement à l’aube du PLU bioclimatique : une densification raisonnée, une mixité sociale et une mixité d’usage, et un équilibre entre bâti et espaces verts de pleine terre. Cet accord montre que, contrairement à ce que l’on entend parfois, nous savons travailler avec les élus écologistes. Ils nous influencent positivement et j’ai la prétention de penser que la réciproque est vraie avec, comme résultat de ce dialogue, la mise au point de projets plus beaux, plus utiles socialement et écologiquement.

« Sur Bercy-Charenton, le vrai débat porte sur la volumétrie »

Pensez-vous également parvenir à un accord rapide sur la réorientation de la ZAC Bercy-Charenton ?

Je voudrais tout d’abord préciser un point. Il n’est pas vrai que nous modifions le projet Bercy-Charenton (XIIe arrondissement) sous l’influence de nos partenaires écologistes. En tant que tête de liste dans le XIIe arrondissement pendant la campagne des municipales, j’ai moi-même porté des ambitions d’évolution de l’opération d’aménagement et proposé des pistes d’amélioration pour en faire un projet encore plus vertueux, tant au plan environnemental qu’humain. Avec la maire EELV du XIIe arrondissement, Emmanuelle Pierre-Marie, nous sommes parvenus à un accord de méthode pour réfléchir à l’évolution du projet. En revanche un différend très fort persiste entre nous sur la question de l’articulation entre horizontalité et verticalité, que l’on ne peut pas simplement résumer à un débat sur tours ou pas tours. Le vrai débat porte sur la volumétrie. L’enjeu est d’en dégager une qui soit suffisante pour assurer un équilibre économique sur cette ZAC dont le foncier n’appartient pas à la Ville de Paris, qui doit financer de nombreux espaces et équipements publics, mais aussi permettre une intensité urbaine en y développant commerces et services autour de cette idée forte qu’est la « ville du quart d’heure ».

