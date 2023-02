ITM Équipement de la maison en baisse en 2022

Les Mousquetaires viennent de dévoiler leurs résultats 2022. Et ceux-ci sont mitigés. En effet, si le groupement, tous périmètres confondus, enregistre une croissance de + 2,3 %, son pôle bricolage, ITM Équipement de la maison, a connu une année difficile en France. Les sorties caisse de Bricomarché, Bricorama et Brico Cash régressent de 2,8 % à 3,318 Md€. Pour le groupement, ce recul résulte « de fortes hausses tarifaires et aux difficultés d’approvisionnement du marché. » Quant à BricoPrivé.com, le site de vente en ligne a réalisé un chiffre d’affaires de 117 M€.

Bonne tenue en Pologne et Portugal

Au niveau européen, les enseignes cumulent un chiffre d’affaires de 4,395 Md€ avec carburant. Dans le détail, Bricomarché enregistre des croissances de chiffre d’affaires de +4,2 % au Portugal et de +9 % en Pologne. Pour rappel, Bricomarché compte 710 points de vente en Europe dont 474 en France (+6 vs 2021). Bricorama en détient 122 points de vente (dont 1 en Géorgie et 2 à Madagascar) et Brico Cash 49 (+1 vs 2021)